На Венецианском фестивале представлена лента "Наш отец"

Пьерфранческо Фавино идет по красной дорожке Венецианского международного кинофестиваля. Картина режиссера Клаудио Ноче "Padrenostro" (Наш отец), в которой снялся Фавино, участвует в основном конкурсе форума и претендует на главную награду.

Действие фильма происходит в 1976 году в Риме. Лента рассказывает о десятилетнем мальчике Валерио. Его жизнь перевернулась после того, как он со своей матерью Джиной стал свидетелем нападения членов террористической группировки на своего отца Альфонсо. С этого момента семья объята страхом. На фоне этих событий Валерио знакомится со смелым и непослушным мальчиком Кристианом. Встреча навсегда изменит их жизни.

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Речь идет о попытке убийства заместителя комиссара полиции Альфонсо Ноче, отца Клаудио Ноче. Создателю фильма на момент нападения было менее двух лет.

77-й Венецианский фестиваль открылся в минувшую среду на фоне ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В официальной программе - более 60 картин, 18 из них - в основном конкурсе.