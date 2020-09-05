Абель Феррара получил почетный приз Венецианского кинофестиваля

На Венецианском кинофестивале прошёл премьерный показ итало-бельгийского фильма «Мисс Маркс», поставленного итальянкой Сузанной Никкиарелли. Он посвящён жизни дочери Карла Маркса Элеоноре. Она сыграла выдающуюся роль в распространении идей своего отца в англоязычном мире. Но личная жизнь у ней не сложилась, она покончила жизнь самоубийством после очередной измены своего друга, с которым она находилась во многолетней внебрачной связи.

Она первой разъясняла феминизм в экономических и социальных терминах. Она говорила о равенстве и эксплуатации применительно к отношениям между мужчиной и женщиной, о положении внутри семьи. Сузанна Никкиарелли кинорежиссёр

Специальный приз за выдающийся вклад в развитие современного кинематографа получил американский режиссер Абель Феррара, славу которому принесли криминальные триллеры 1980-1990 гг. Действие двух его недавних фильмов «Пазолини» и «Томмазо» происходит в Италии, а события его самого последнего фильма «Сибирь» разворачиваются в сибирской тайге.