Зачем отравили Навального?｜#КУБ

Алексея Навального отравили ядом из группы “Новичок”, заявили немецкие врачи. Что это — попытка избавиться от лидера оппозиции или спектакль с целью дискредитации России? И почему, если это был "Новичок", никто, кроме Навального, не пострадал?

"Алексей Навальный - жертва преступления. Он должен был молчать. Есть ряд очень серьезных вопросов, на которые может ответить только российское правительство, и оно должно ответить", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

“Как немцы — люди, которые дали миру Канта, Гегеля, Шопенгауэра и Маркса — могут слушать такую ерунду, которую несёт Меркель по поводу Навального и Новичка?” — задается вопросом журналист и политолог Виталий Третьяков.

"По сути, перед мировым сообществом снова пытаются разыграть спектакль с целью очередной дискредитации РФ и продвижения чьих-то экономических интересов", — пишет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что отравление Навального вообще кому-то могло быть выгодно.

Какой один из главных аргументов тех, кто не верит в отравление Навального "Новичком"? Если бы это было так, то действие вещества уже бы отразилось на здоровье Юлии Навальной, лечащих врачей, пассажиров самолета и сотрудников ФБК, уверен журналист Армен Гаспарян.

Но на этот аргумент отвечает один из создателей Новичка Вил Мирзаянов, который сейчас живет в США. По его словам, яд не мог представлять опасности для окружающих, поскольку попал в организм через пищеварительный тракт.

Целый день давал интервью различным каналам. По поводу отравления г.Навального. Моя версия: было использвано вещество из... Publiée par Vil Mirzayanov sur Mercredi 2 septembre 2020

Делать выводы из сложившейся ситуации призывает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. От Грузии в 2008, Крыма и Донбасса в 2014 до Навального в 2020…

“Сколько нужно сигналов, чтобы наконец понять, что мы имеем дело с враждебным режимом? Диалог, партнерство, компромисс — для них это чуждые слова”.

Кандидат в президенты США Джо Байден использовал информацию об отравлении Навального, чтобы еще раз "подколоть" своего соперника, нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

"Снова и снова президент Трамп отказывается противостоять Путину. Его молчание насчет отравления Навального — лишь очередной пример. Как президент, я сделаю то, чего не сделает Трамп: призову путинский режим к ответственности за его преступления".

После заявлений о том, что Навального отравили “Новичком”, на Западе стали слышаться призывы к приостановке проекта “Северный поток-2”. Глава Россотрудничества Евгений Примаков уверен, что все, что происходит вокруг Навального, не имеет дела ни к оппозиции, ни к Новичку, ни к тайным лабораториям. “Все это только про Северный Поток-2. Ищите, откуда запахло деньгами”, — написал Примаков в своем Telegram-канале.

Белорусский президент Александр Лукашенко и вовсе заявил, что выступление Меркель — это фальсификация. Якобы белорусская разведка перехватила разговор Берлина и Варшавы. Меркель в среду сказала, что Навальному хотели закрыть рот, но на самом деле никто его не травил и все это было устроено, чтобы "отбить у Путина охоту совать нос в дела Беларуси".

Как вы думаете, кому больше навредило отравление Навального — Кремлю или оппозиции? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".