Акции протеста против и в защиту мигрантов в Дувре

В английском городе Дувре произошли столкновения полиции с антииммигрантскими активистами, заблокировавшими автомагистраль. Протестующие попытались заблокировать въезд в порт, куда должно было прибыть судно с мигрантами на борту. В городе Несколько человек были задержаны полицией. Дувр находится на побережье пролива Па-де-Кале и его связывает с расположенным на французском берегу Дюнкерком паромное сообщение.

Свои акции протеста в центре города, также сопровождавшиеся стычками с полицией, провели и леворадикальные активисты под лозунгами в защиту мигрантов. Благотворительная организация, оказывающая помощь мигрантам, вывесила на знаменитых Белых скалах Дувра плакаты с приветствиями в адрес прибывающих беженцев.

На протяжении августа около полутора тысяч выходцев из Азии и Африки пересекли пролив на надувных лодках и высадились на британском берегу. Делают они это на свой страх и риск. Как утверждают британские пограничники, французские власти им в этом не препятствуют.