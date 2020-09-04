Еврокомиссия против закрытия границ

В Европейском союзе снова закрываются внутренние границы. На этой неделе Венгрия перестала пускать на свою территорию граждан других стран ЕС. Причина – в новом росте числа инфицированных в большинстве стран Союза. В Еврокомиссии опасаются, что венгерскому примеру последуют и другие страны.

«Мы все оказались в ситуации, когда у нас есть либо красная зона, либо оранжевая, либо зеленая, а эти зоны еще внезапно меняют цвета, и ситуация вдруг меняется. Наше предложение призвано помочь гражданам, так как они должны лучше понимать, в какой зоне они находятся», – заявила европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Еврокомиссия предлагает ввести единые критерии для ограничений свободы передвижения, основанные на количестве выявленных случаев с поправкой на количество проведённых тестов. Цветовые зоны будут означать одно и то же на всей территории Союза, а отношение к людям, прибывающим из зон с высоким риском будет везде одинаковые.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мы считаем, что гражданам ЕС нельзя запрещать въезжать в другую страну Союза. Вместо этого мы рекомендуем правительствам прибегать к тестированию или карантину. Предпочтение нужно отдавать тестированию, чтобы не мешать людям путешествовать. При этом правила для красной, оранжевой и зелёной зон должны чётко соблюдаться».

Предложенные меры находят одобрение со стороны большинства членов европейского парламента.

«Необходим скоординированный подход к шенгенской зоне, – считает евродепутат из Португалии Лидия Перейра. – Я обеспокоена тем, что некоторые государства-члены выступают с собственными инициативами по этому вопросу, не принимая во внимание правила, которые позволяют Шенгенской зоне функционировать».

Даррен МакКаффри, Euronews: «Комиссия приложила немало усилий с начала кризиса, чтобы повлиять на вопрос границ и ограничений. Ведь свободное перемещение людей лежит в основании Европейского Союза. Этот вопрос стал важным испытанием для Брюсселя. И еще неизвестно, прислушаются ли к нему государства-члены».