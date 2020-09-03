Председатель КНР Си Цзиньпин и руководители Китая возложили венки к мемориалам в Музее Войны сопротивления китайского народа против японской агрессии.
Китай вместе с другими странами отмечает победу над Японией 3 сентября 1945 года. Но началась эта война для китайцев гораздо раньше: "Инцидент на мосту Марко Поло", который положил начало полномасштабной японской агрессии, произошёл 7 июля 1937 года, а Манчжурию — северо-восточные районы современного Китая — Япония оккупировала еще в начале 1932 года.
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