Председатель КНР Си Цзиньпин и руководители Китая возложили венки к мемориалам в Музее Войны сопротивления китайского народа против японской агрессии.

Китай вместе с другими странами отмечает победу над Японией 3 сентября 1945 года. Но началась эта война для китайцев гораздо раньше: "Инцидент на мосту Марко Поло", который положил начало полномасштабной японской агрессии, произошёл 7 июля 1937 года, а Манчжурию — северо-восточные районы современного Китая — Япония оккупировала еще в начале 1932 года.