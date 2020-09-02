"У нас нет другой планеты". В Лондоне задержаны 90 экоактивистов

По меньшей 90 участников акций протеста против изменений климата были задержаны в Лондоне за нарушение общественного порядка. Манифестанты размахивали плакатами со словами “У нас нет планеты Б” и “Мы хотим жить”, мешая движению транспорта около здания парламента.

Говорят участники акций:

- Политики должны прислушиваться к тому, что говорит молодежь. Мы - будущие избиратели.

- Если они могут слушать ученых, когда те говорят о COVID-19, почему они не могут слушать ученых, когда они говорят о чем-то столь же важном — о климатических изменениях. У нас не так уж много времени, чтобы тратить его впустую. Правительство должно принять меры.

Манифестанты были задержаны за нарушение общественного порядка Alberto Pezzali/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

- Изменений, которые могут внести отдельные люди, недостаточно, когда речь идет о снижении выбросов парниковых газов. Нужны системные изменения на уровне государства. Тогда людям будет проще жить в ситуации бережного потребления.

Манифестанты требовали, чтобы депутаты ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Всего в акции приняли участие около 3 тысяч человек. Демонстранты обещают, что продолжат выходить на улицы еще как минимум ближайшие 10 дней.