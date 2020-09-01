Коллапс запасов трески: во всем виновато изменение климата?

В 1990-х и начале 2000-х годов треска в Балтийском и Северном морях, по-видимому, была спасена от сокращения целым рядом мер, включая сокращение промысла. Но позже, несмотря на низкий уровень промысловой нагрузки, запас трески снова пошел вниз, что ученые называют "массовым репродуктивным провалом" запасов.

Почему популяция трески в европейских морях продолжает сокращаться, и может ли изменение климата сыграть свою роль? Доктор Стефан Нойенфельдт, руководитель секции морской экологии и океанографии Национального института водных ресурсов Дании, объясняет:

— Мы не можем машинально ответить на вопрос — почему она разрушается. Но мы видим, что есть несколько вещей, происходящих параллельно, поэтому мы можем их соотнести. С одной стороны, например, это то, что юг Северного моря нагревается довольно сильно — вы знаете, все эти сценарии глобального потепления на два градуса за сто лет - они находятся в очень, очень широком пространственном масштабе. На самом деле, когда вы сосредотачиваетесь на региональном масштабе, особенно в мелководных районах, таких как Северное море или Балтийское море, где средняя глубина составляет всего 55 метров, потепление происходит гораздо быстрее.

Можно сказать, что с повышением температуры меняется вся экосистема. Время цветения водорослей, затем время репродукции мелкой живности в воде, которой питаются личинки трески, изменилось. И мы больше не уверены, что совпадение и несоответствие между пищей для личинок и этим цветением все еще настолько актуальны, действительно ли они зависят друг от друга. Так что, возможно, произошел разрыв этой связи.

В Балтийском море у нас был период гипоксии, когда вода, морское дно становится черным, потому что там не осталось кислорода. И поэтому популяция существ, которые жили на морском дне и были пищей для трески - была резко сокращена.

Промысловая нагрузка, безусловно, была одним из факторов. Я не уверен, что она все еще им является. Очень трудно отделить последствия рыболовства от последствий изменения окружающей среды. Очень часто они идут параллельно. Общая парадигма заключается в том, что для воспроизводства этого запаса наиболее важна биомасса рыб, способных откладывать икру, так называемая нерестовая биомасса запаса. Ее мы можем регулировать. Все, что происходит потом, находится вне нашей власти.