Умер писатель Владислав Крапивин

На 82-м году жизни умер Владислав Крапивин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью. Писатель скончался в Свердловской областной больнице. Его госпитализировали с пневмонией.

Крапивин — автор десятков рассказов, романов и сказок, в том числе «Мальчика со шпагой», «Тени Каравеллы», «Журавлёнка и молнии». Он был удостоен ряда премий за произведения для детей и юношества. В 2010-м Крапивина наградили почётным дипломом Премии Ганса Христиана Андерсена, а в 2014-м — премии президента России в области литературы и искусства «за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание».