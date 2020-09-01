Венгрия закрыла границы из-за COVID-19

Так выглядел погранпереход Хедьешхалом между Венгрией и Австрией незадолго до полуночи в понедельник - и так через полчаса: власти Будапешта привели в исполнение своё решение о закрытии границы, и с австрийской стороны образовалась многокилометровая пробка.

Золтан Шипошедь, Euronews:

"Всего несколько минут назад любой желающий мог легко проехать через пограничный переход Хедьешхалом. Но с полуночи всех проверяют и измеряют температуру. Иностранцы могут въехать в страну транзитом только в том случае, если они не останутся здесь больше суток".

В результате решения венгерского правительства с 1 сентября в страну, кроме транзитных перевозок и путешественников, могут въезжать только граждане Словакии, Чехии и Польши. Но и они должны иметь при себе отрицательные результаты на коронавирус не более чем пятидневной давности.

Хотя жители в радиусе 30 км от границ по-прежнему могут свободно передвигаться, но и для них такое ужесточение создаёт немало трудностей:

"Ситуация меняется каждые полчаса, и никто ничего не знает, - говорит этот австриец. - Мне не могут ответить даже полиция и министерство иностранных дел".

Возвращающиеся домой венгры должны дважды пройти тест через двое суток после пересечения границы, если они хотят избежать двухнедельного карантина; принимаются только венгерские тесты.

А для тех, кто вынужден часто проезжать через Венгрию, пересечение границы превратилось в настоящую проблему:

"Я хочу просто пересечь Венгрию, а еду домой. Но мне нужно ждать часа 2-3. Это нормально?" - возмущается житель Румынии, который работает в Германии.

Венгрия - единственное государство Евросоюза, закрывшее свои границы, хотя, по словам главного врача-инфекциониста страны Яноша Славика, основные распространители COVOD-19 - вовсе не путешественники. Гораздо опаснее пляжи, вечеринки и свадьбы. Поэтому Брюссель призвал страны ЕС как можно дольше избегать закрытия границ.

Решение Будапшета вызвало осуждение Еврокомиссии, которая вновь напомнила, что правительства европейских стран должны координировать изменения, а не действовать в одиночку.