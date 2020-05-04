Венгрия в условиях пандемии проводит экзамены для выпускников школ

Пандемия не стала поводом отменять экзамены для венгерских выпускников: после долгих недель дистанционного обучения и самостоятельной подготовки в назначенный день они пришли в школу, чтобы пройти все положенные испытания для аттестата зрелости. Традиционная проверка перед экзаменом на этот раз была дополнена ещё более строгим санитарным контролем. Выпускникам мерили температуру, раздавали средства дезинфекции и защиты, после чего их пропускали в помещения школы. Везде надо соблюдать дистанцию 2 м. Соответствующим образом во дворе расставили стулья на время ожидания — каждый из них был подписан, так что сесть можно было только на своё место.

Директор школы Жолт Берцелыди подчёркивает, что для подготовки этих экзаменов была проделана большая работа:

_«Дезинфекция рук, затем раздача перчаток и масок, — всё это делается до того, как мы впустим их в здание одного за другим. Несколько дней назад они получили электронные письма с информацией: как найти нужную комнату как можно скорее. Учителям были предоставлены средства защиты, в том числе маски FFP2».

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Сами выпускники воспринимают этот экзамен как особенно сложное испытания: они жаловались, что из-за мер по борьбе с пандемией и режима изоляции они были лишены возможности полноценно подготовиться:

«Было очень тяжело делать это в одиночку, без реальных занятий. Если уроки и проходили, то это было по Интернету, так что материал подавался не так, как следовало».

Дистанция в период пандемии должна соблюдаться везде, в том числе в классах. Кроме того, на время экзаменов в помещениях школы улучшили вентиляцию. Самих выпускников в целях безопасности просили приходить каждый день в новой одежде, а по возвращении домой обязательно мыть голову.

В этой старшей школе были проэкзаменованы 80 выпускников, но на следующей неделе 80 000 учеников и 12 000 учителей встретятся на устных экзаменах по всей стране, и это будет не так просто организовать.