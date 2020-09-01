Европа: пожары и наводнения

Европа во власти стихии. Австрия борется с последствиями крупного наводнения. В горных районах страны обильные дожди привели к разливу рек. Так, в Тироле ряд населенных пунктов оказались полностью затоплены - дороги перекрыты, в ряде случаев спасатели были вынуждены эвакуировать людей на вертолетах.

По словам мэра городка Гшниц, вода поднялась настолько быстро, что у людей было буквально 15-20 минут, чтобы покинуть свои дома и укрыться в безопасном месте. По поступающим данным, двое человек погибли.

Тем временем север Италии также оказался под ударом стихии. Больше всего разрушений - в окрестностях Вероны, Виченцы, Падуи. "Обычно такие осадки выпадают в нашем регионе в конце осени - ближе к ноябрю. В это время года я вижу такое впервые", - говорит местная жительница.

Пока север борется с наводнениями юг Италии страдает от лесных пожаров. На Сицилии огонь вплотную подобрался к Палермо - в окрестностях города горят сотни гектаров.

Аналогичная картина в Греции. На Пелопоннесе пожары бушуют близ Микен - под угрозой оказались объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. На борьбу с огнем брошены все силы, задействована авиация.

Пока греческим пожарным удается сдерживать распространение огня, однако из соображений безопасности пришлось эвакуировать многих туристов. Местные власти обещают, что доступ к археологическим памятникам будет вновь открыт, как только ситуация стабилизируется.