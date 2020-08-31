ЕС пожертвует 400 млн евро фонду солидарности COVAX

Европейский союз присоединился к международной инициативе COVAX, которая ставит целью гарантировать быстрый и равный доступ к вакцине от коронавируса для всех стран, независимо от их уровня доходов. COVAX функционирует под эгидой Всемирной организации здравоохранения. К концу августа к этой инициативе присоединились 172 страны Европейская комиссия объявила о намерении пожертвовать этому механизму 400 млн евро.

Это пожертвование поможет приобрести и доставить будущие вакцины в страны с низким или средним уровнем доходов. Параллельно с этим мы продолжаем переговоры с фармацевтическими компаниями о приобретении вакцины для стран ЕС. Так как ясно, что никто из нас не будет в безопасности, пока кто-то, как здесь в Европе, так в остальном мире, не защищён. Нам нужна всемирная солидарность. Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии

США сохраняют первое место по количеству выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Здесь проживает каждый четвёртый человек в мире с подтверждённым ковидом. За последний месяц число зараженных выросло на миллион, достигнув в общей сложности 6 миллионов. 183203 человека от этой инфекции скончались.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 90% стран мира борьба с коронавирусной инфекцией оказало разрушительное воздействие на лечение других заболеваний. Исследование ВОЗ показало, что больше всего пострадали программы иммунизации, оказание медицинской помощи по вызову и выявление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.