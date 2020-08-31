ЕС пожертвует 400 млн евро фонду солидарности COVAX

Европейский союз присоединился к международной инициативе COVAX, которая ставит целью гарантировать быстрый и равный доступ к вакцине от коронавируса для всех стран, независимо от их уровня доходов. COVAX функционирует под эгидой Всемирной организации здравоохранения. К концу августа к этой инициативе присоединились 172 страны Европейская комиссия объявила о намерении пожертвовать этому механизму 400 млн евро.
США сохраняют первое место по количеству выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Здесь проживает каждый четвёртый человек в мире с подтверждённым ковидом. За последний месяц число зараженных выросло на миллион, достигнув в общей сложности 6 миллионов. 183203 человека от этой инфекции скончались.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 90% стран мира борьба с коронавирусной инфекцией оказало разрушительное воздействие на лечение других заболеваний. Исследование ВОЗ показало, что больше всего пострадали программы иммунизации, оказание медицинской помощи по вызову и выявление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.