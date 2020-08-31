Каковы риски при геотермальных бурениях?

Каковы основные риски при геотермальных бурениях? Международный эксперт объясняет, что происходит на глубине 2000 метров, где сталь под землей встречается с высокими температурами и давлением .

Ингоулфур Эрн Торбйорнссон, менеджер по инновациям ICELAND GEOSURVEY - ISOR:

— Обычно, когда у вас есть геотермальная энергия в скважинах при добыче геотермального пара, выходящего из земли, вы сталкиваетесь с высокими температурами, сталь вытягивается, цементируется и расширяется. Так что расширение невозможно, и именно поэтому возникают проблемы с обсадкой или стальными трубами. При термальном расширении, сталь разрушается, закрывая наполовину или полностью скважину. И при охлаждении труба оторвется от сцепки.

Давление значительно превышает предел текучести материала вплоть до дробления. Так что это намного выше наших обычных стандартов.

Мы исследовали 230 скважин при нормальных температурах от 250 ° С до 350 ° С. 136 из них были тем, что мы называем "производственными скважинами". На 75 сообщили о проблемах; это могла быть полная остановка или частичная. Но все было не так идеально, как задумывалось.

Гибкие сцепки, которые мы вводим, должны справляться с этим напряжением, вызывающим подобные проблемы. Поэтому устранение такого напряжения, мы надеемся, устранит эти сложности или сведет их к минимуму.