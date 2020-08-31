Исландия: сложности геотермальной энергетики и бурения

В настоящее время в Европе функционируют около 130 геотермальных электростанций, что на 5% больше, чем в 2019 году. И это число может удвоиться за 5-8 лет.

Как обеспечить их безопасность, надежность, эффективность и экологичность? Европейские ученые разработали новые технологии, которые в настоящее время проходят испытания в Исландии.

Геотермальная электростанция Несьяведлир — вторая по величине в Исландии. Она производит около 120 МВт электроэнергии в год. Зачастую буровые работы тут ведутся для поиска новых залежей глубоко под землей. Температура там может достигать 460°C при чрезвычайно высоком давлении. Это крепкая, агрессивная среда для бурового оборудования.

Проблема геотермальной энергии в целом заключается в том, что вы имеете дело с высокими температурами. И при обслуживании скважин иногда нужно их охлаждать. И это в конечном итоге разрушает обсадку из-за расширения Вильялмур Гумундссон директор по продажам ICELAND DRILLING

Полностью автоматизированная буровая установка тестирует новую технологию, цель которой — минимизировать риски, снизить затраты на техническое обслуживание и повысить эффективность буровых работ.

Технология была разработана учеными в рамках Европейского исследовательского проекта, координируемого этим институтом в Рейкьявике. Их задача состояла в том, чтобы перепроектировать гибкие сцепки, чтобы обеспечить тепловое расширение обсадки без риска потери устойчивости.

Когда различные секции труб соединяются в планки, система фиксируется. Тогда как наши гибкие сцепки позволяют трубе расширяться в обсадке. Таким образом снимается напряжение в ней. И тогда мы снова охлаждаем скважину, и можно начинать новый забой Ингоулфур Эрн Торбйорнссон менеджер по инновациям, ICELAND GEOSURVEY - ISOR

Материалы были тщательно проверены на предмет длительного срока службы, необходимого для разработанной конструкции. Стандарты в буровой промышленности очень строгие в том, что касается безопасности и надежности.

Стоимость бурения для типичной геотермальной станции может составлять до 30-35% от общего бюджета. В буровой промышленности, как правило, используются хорошо известные проверенные технологии. Но не так-то легко убедить их попробовать что-то новое Арни Рагнарссон менеджер по качеству, ICELAND GEOSURVEY - ISOR

Исследователи говорят, что эта инновация может быть особенно перспективной для новых геотермальных проектов в континентальной Европе, где, в отличие от Исландии, ресурсы находятся на больших глубинах.

У вас есть высокотемпературные поля в Европе. Они есть в Италии, в Греции, в Турции, на португальских Азорских островах. Там нужны более глубокие скважины, более длинные сегменты обсадной колонны. А это означает, что у вас больше проблем в скважинах, чем, вероятно, в нашем случае. Гибкие сцепки здесь, в Исландии, уходят на глубину до 2 километров. Но в Европе вам придется бурить возможно 5 или 6 километров Ингоулфур Эрн Торбйорнссон менеджер по инновациям, ICELAND GEOSURVEY - ISOR

Буровые компании говорят, что такие инновационные технологии действительно могут помочь им стать более конкурентоспособными.

Это экономит затраты в процессе эксплуатации. Так что расходы будут меньше. Срок службы скважины будет больше. Вот в чем главное преимущество Вильялмур Гумундссон директор по продажам, ICELAND DRILLING

Снижение затрат на техническое обслуживание также должно привести к снижению счетов за электроэнергию для потребителей, подытоживают исследователи