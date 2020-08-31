Исландия: сложности геотермальной энергетики и бурения

В настоящее время в Европе функционируют около 130 геотермальных электростанций, что на 5% больше, чем в 2019 году. И это число может удвоиться за 5-8 лет.
Как обеспечить их безопасность, надежность, эффективность и экологичность? Европейские ученые разработали новые технологии, которые в настоящее время проходят испытания в Исландии.
Геотермальная электростанция Несьяведлир — вторая по величине в Исландии. Она производит около 120 МВт электроэнергии в год. Зачастую буровые работы тут ведутся для поиска новых залежей глубоко под землей. Температура там может достигать 460°C при чрезвычайно высоком давлении. Это крепкая, агрессивная среда для бурового оборудования.
Полностью автоматизированная буровая установка тестирует новую технологию, цель которой — минимизировать риски, снизить затраты на техническое обслуживание и повысить эффективность буровых работ.
Технология была разработана учеными в рамках Европейского исследовательского проекта, координируемого этим институтом в Рейкьявике. Их задача состояла в том, чтобы перепроектировать гибкие сцепки, чтобы обеспечить тепловое расширение обсадки без риска потери устойчивости.
Материалы были тщательно проверены на предмет длительного срока службы, необходимого для разработанной конструкции. Стандарты в буровой промышленности очень строгие в том, что касается безопасности и надежности.
Исследователи говорят, что эта инновация может быть особенно перспективной для новых геотермальных проектов в континентальной Европе, где, в отличие от Исландии, ресурсы находятся на больших глубинах.
Буровые компании говорят, что такие инновационные технологии действительно могут помочь им стать более конкурентоспособными.
Снижение затрат на техническое обслуживание также должно привести к снижению счетов за электроэнергию для потребителей, подытоживают исследователи