Миграционному кризису пять лет

"Мы справимся!" Эту ставшую знаменитой фразу пять лет назад на фоне миграционного кризиса произнесла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Тогда границы с Евросоюзом пересекли десятки тысяч мигрантов, в основном сирийцы. Застрявших в Венгрии беженцев Меркель распорядилась пустить в Германию. С 2015 - го по 2019 год прошение о предоставлении статуса беженца подали более миллиона 500-сот тысяч человек.

Аламин Абдулазиз, "Welcome to Barmbek": "Мне действительно интересно сейчас, если бы госпожа Меркель не открыла границу, что бы случилось с людьми, бежавшими от войны и бомбежек?"

Тесфит Фсаха, бывший беженец: "У меня появилась возможность учиться и работать. Я увидел, что у меня есть будущее".

Со временем миграционная политика Меркель вызвала протест не только в рядах оппозиции, но и среди однопартийцев канцлера по Христианско-демократическому союзу. Вопрос отношения к мигрантам разделил немецкое общество. Как устроились беженцы?

Олаф Клейст, эксперт, Центр по вопросам интеграции и миграции: "Мы можем видеть, что 3/4 мигрантов, приехавших в Германию в 2015-2016 годах имеют свое жилье и живут самостоятельно. Около 2/3 из тех, кто покинул свою родину в тот же период, нашли постоянную работу, или проходят обучение. Наверстать упущенное предстоит женщинам. В целом же сценарий развития ситуации оказался более позитивным, чем предвидели оптимисты несколько лет назад".

По сравнению с 2015 годом, число прибывающих в Европу беженцев значительно сократилось, но нелегальная миграция все еще остается большой проблемой, в особенности для европейских стран Средиземноморья.