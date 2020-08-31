Дело Charlie Hebdo: обвиняемые предстанут перед судом

В этом парижском зале суда в среду начинается процесс над предполагаемыми соучастниками нападений на редакцию сатирического журнала "Шарли эбдо" (Charlie Hebdo) и кошерного супермаркета в январе 2015 года в столице Франции. Некоторые слушания будут за сняты на камеру для того, чтобы добавить материалы в исторические архивы правосудия.

Спустя пять с половиной лет после нападений 14 обвиняемых предстанут перед судом присяжных. Три главных террориста были уничтожены полицией во время спецопераций.

Это братья Куаши, которые убили 12 человек во время нападения на редакцию "Шарли эбдо", и Амеди Кулибали, застреливший женщину-полицейского в Монруже и четырех посетителей кошерного магазина.

Трое из их главных предполагаемых сообщников не будут присутствовать на судебном процессе. В их числе Хайет Бумедьен, которая за несколько дней до терактов покинула Францию. Сообщается, что ее видели в октябре 2019 года в Сирии. Следователи все еще надеются найти сообщницу. Женщина помогала финансировать атаки, занимаясь мошенничеством. Ей грозит 20 лет тюрьмы.

Не будут присутствовать на процессе и братья Белхусин, которые также присоединились к рядам ИГИЛ. Следователи считают, что их могли убить в бою. Обвиняемый в соучастии в террористических преступлениях, Мохамед Белхусин приговорен к самому суровому сроку: пожизненному заключению. Это же наказание ожидает Али Риза Полат, который находится во французской тюрьме с 2015 года.

Остальные подельники помогали террористам, снабжая их оружием, боеприпасами, деньгами и транспортными средствами.

Свидетели нападений, родственники жертв и все французское общество ждет процесса по этому громкому делу. Около 200 человек присоединились в качестве истцов. Некоторые из них должны дать показания. Ожидается, что судебный процесс продлится до 10 ноября.