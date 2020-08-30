МВД России определяется с Навальным

МВД России рассчитывает к 20 сентября принять решение о возбуждении уголовного дела об отравлении Алексея Навального. О таких сроках доследственной проверки сообщает ТАСС. Ранее депутаты трёх фракций Мосгордумы просили ФСБ подключить к расследованию по статье о покушении на жизнь государственного или общественного деятеля. В окружении Навального считают, что именно так надо квалифицировать произошедшее с оппозиционным политиком, и уверены в причастности к высшего руководства страны к его отравлению.

Для меня абсолютно очевидно, — и я не боюсь говорить этого вслух, — что за отравлением Навального стоит именно Кремль и что никто другой этого сделать просто не мог. Опять же на это указывает способ отравления — нервнопаралитический яд нельзя купить в аптеке, это боевое вещество. И поэтому они не будут это расследовать. Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Провести расследование обстоятельств отравления Навального призывали западные партнёры России, в том числе, Германия, Франция и Великобритания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предлагал не спешить с выводами о произошедшем с основателем Фонда борьбы с коррупцией:

«Мы категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть называл отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление. Конечно, мы также заинтересованы — это российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, политика без сознания госпитализировали в реанимацию местной больницы скорой помощи.

Через несколько дней родные добились его транспортировки в берлинскую клинику Charité, где врачи подтвердили факт отравления нейротоксическим веществом. Омские врачи в открытом обращении к немецким коллегам назвали это «политическим диагнозом».