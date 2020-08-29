Велогонка "Тур де Франс" стартовала в "красной зоне" без зрителей

Велогонка "Тур де Франс" стартовала в "красной зоне". Как Ницца, откуда гонка берет начало лишь во второй раз в истории, так и весь французский департамент Приморские Альпы отмечают резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19. Организаторы соревнования приняли соответствующие меры. За стартом смогли наблюдать лишь около сотни людей - в основном, представители команд и официальные лица.

"Все этот коронавирус. Не оставил нам выбора", - заявляет местный житель.

"Как жаль! Я большой любитель велоспорта и очень из-за всего этого расстроен", - согласен с ним соотечественник.

Организаторы ужесточили нормы протокола безопасности и для участников многодневки. Любая команда будет снята с соревнований, если хотя бы у двух гонщиков или членов ее персонала обнаружат заболевание. Спортсмены в обязательном порядке сдадут тесты в дни отдыха 7 и 14 сентября.

Журналистов к ним не допустят на протяжении всего состязания.

"Сегодня мы живем в страхе. И мы будем бояться до тех пор, пока не пересечем финишную черту на Елисейских полях. Зрителей нет. Условия работы совершенно ненормальные", - считает менеджер команды Cofidis Седрик Вассер.

Маршрут "Тур де Франс" пройдет по территории шести французских регионов и 32 департаментов и составит чуть более 3470 км.