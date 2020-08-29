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Республика Беларусь

Нужна ли Беларуси помощь извне? | #КУБ

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 Марика Димитриади
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Акция протеста в Минске
Акция протеста в Минске   -   Авторское право  AP Photo
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала мир и, может быть, Россию оказать помощь Беларуси. Путин создал резерв силовиков для соседнего государства.

На этой неделе Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, выступила по видеосвязи перед депутатами Европарламента. “Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция. Нас сейчас большинство. Это не пророссийская и не антироссийская революция. Это не антиевропейская и не проевропейская революция”, - заявила Тихановская.

Член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич признала, что гражданское общество в республике еще не очень сильно и стране нужна помощь мира и, может быть, России. Нобелевский лауреат заметила, что пока Лукашенко разговаривает только с Путиным.

Сам белорусский президент заявил, что против республики ведется "гибридная война" и "дипломатическая бойня".

Неустоявшиеся главы государств — наших соседей в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела. Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдёт Польше. Они уже в открытую об этом говорят, спят и видят
Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь (цитата по БелТА)

Путин в недавнем интервью заявил, что по просьбе Лукашенко создал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Но президенты договорились, что этот резерв будет использован только в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля.

“<...> когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою”, - заявил Путин.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон недавно сказал, что Беларусь - это не Европа, она находится между Европой и Россией.

“Ситуация там несравнима с ситуацией на Украине или в Грузии. Беларусь действительно сильно связана с Россией и большинство жителей выступают за сохранение близких отношений с Россией”.

Многие эксперты несколько недель назад выражали сомнения в том, что Евросоюз введет санкции против Беларуси, поскольку такой шаг Брюсселя мог бы еще больше сблизить Минск и Москву.

Жестокие кадры разгона протестов в Беларуси

Жестокие кадры разгона протестов в Беларуси... Вторую ночь жители республики строят баррикады и перекрывают улицы. Они требуют отставки Лукашенко и кричат ему "Позор". Президент же говорит, что не допустит "майдана". Подробнее: https://bit.ly/3ksnOLk

Publiée par Euronews на русском sur Mardi 11 août 2020

Но все же страны ЕС договорились о введении санкций против людей, виновных, по мнению европейских властей, в фальсификации выборов и жестоких избиениях местных жителей.

Дадут ли санкции какой-то результат? И в чем разница между протестами в Беларуси и на Украине?

"Белорусский протест не является географически сориентированным на Европу. Даже у украинского протеста было свое имя - Евромайдан. Белорусский майдан - не евро и не майдан. Поэтому раз нет проевропейского характера в белорусском протесте, соответственно, Европа не выходит с какой-то определенной программой. Она же понимает, что нет спроса на это. В случае с Лукашенко и его окружением санкции дадут не очень много. Это гораздо более замкнутая и менее амбициозная страна. Если амбиции российской политической и экономической элиты состоят в том, чтобы участвовать в решении мировых дел, то Белоруссия таких претензий не имеет", - говорит Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru.

Как вы думаете, поспособствует ли помощь извне разрешению политического кризиса в Беларуси? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".

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