Навальному лучше, но он остаётся в коме

Российский оппозиционер Алексей Навальный всё ещё находится в искусственной коме и подключён к аппарату ИВЛ, но его состояние улучшается. Хотя оно по-прежнему оценивается как тяжёлое, большой опасности для жизни больного сейчас нет.

Об этом говорится в сообщении берлинской клиники "Шарите", куда основателя Фонда борьбы с коррупцией перевели из омской больницы скорой помощи с признаками серьёзной интоксикации. Ранее немецкие врачи заявили, что обнаружили в его организме нейротоксические вещества группы ингибиторов холинэстеразы. 44-летнего Навального лечат антидотом атропином.

(Ингибиторы холинэстеразы, содержащиеся в некоторых лекарствах, пестицидах и химических агентах нервно-паралитического действия, блокируют расщепление ключевого химического вещества в организме, ацетихолина, который передает сигналы между нервными клетками.)

Семья и соратники оппозиционера настаивают на том, что он был отравлен намеренно и говорят, что за этим стоит Кремль. Российские официальные лица обвинения отрицают.

На прошлой неделе команда Навального направила запрос в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по обвинению в покушении на жизнь и попытке убийства, но заявила, что никакой реакции не последовало. В Москве говорят, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела до тех пор, пока причина состояния политика не будет полностью установлена.

Генеральная прокуратура России заявила в четверг, что предварительное расследование, начатое на прошлой неделе, до настоящего времени не обнаружило "каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону".