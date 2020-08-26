Министры обороны Евросоюза съехались в среду в Берлин, чтобы обсудить очаги напряженности, среди которых - Беларусь и Восточное Средиземноморье. Их беспокоит также состояние находящего в Германии на лечении Алексея Навального.

Немецкий министр выразила уверенность в том, что российский оппозиционер был отравлен. В последние месяцы она не могла принимать коллег из-за карантинных мер:

"Впервые после начала пандемии министры обороны европейских стран могут встретиться, чтобы очно решать всё более крупные проблемы, - сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. - Мы видим развитие событий в Мали, мы видим протестующих людей в Беларуси, мы видим усиление напряженности и споров в Восточном Средиземноморье. В этих условиях необходимо, чтобы Европа стала более способной, чем сегодня, обеспечивать собственную безопасность".

Министры иностранных дел Евросоюза также встретятся в Берлине в четверг. Они будут решить, как реагировать на всё более агрессивное поведение Турции, которое угрожает прежде всего члену ЕС Греции.

Германия занимает сейчас пост страны-председателя ЕС.