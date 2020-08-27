COVID-19: ночные клубы Ибицы опустели

Необычная картина для Ибицы. Август. Разгар дня. А следы, оставленные накануне на песке машинами для уборки пляжа, так и не исчезли под стопами отдыхающих. Их слишком мало.

Кристина Гонсалес занимается прокатом катеров и водных мотоциклов. В этом году спрос упал как минимум на 40% - констатирует она: "Просто сумасшедший год. Обычно по улицам гуляют толпы людей, а теперь здесь можно в лучшем случае увидеть одного человека, не больше".

Подсчитывают убытки и знаменитые ночные клубы. Из года в год в местные увеселительные заведения устремляются тысячи любителей танцевальной музыки. Сегодня здесь почти никого.

Пустуют и террасы уличных кафе.

Но ковид-19 отпугнул не всех. В частности, воспользоваться непривычно тихим отдыхом на острове не прочь британские туристы.

"Мы просыпаемся раньше обычного. Хотя раньше и не ложимся. Мы постоянно чем-нибудь занимаемся и вообще в этом году узнали остров гораздо лучше", - отмечают Дэн и Лиза.

Ибица обещает вернуться к бешеным ритмам, но только в следующем году. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации целый ряд европейских стран занес эту часть испанской территории в список регионов так называемой "красной зоны".

"Местные власти официально признают, что на Балеарских островах стартовала вторая волна коронавируса, и предупреждают, что ослабления введенных ограничительных мер, а ношение маски здесь уже обязательно повсеместно, ждать не приходится. Особенно, если взять ситуацию под контроль так и не удастся", - передает с Ибицы Джек Пэррок, корреспондент Euronews.