"Все, что мы делали, абсолютно законно". Алексиевич вызвали на допрос в СК Беларуси

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич отказалась давать показания в Следственном комитете Беларуси, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Писательницу вызвали на допрос как члена президиума Координационного совета оппозиции.

Алексиевич подчеркнула, что не чувствует себя виноватой: "Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, — это абсолютно законно".

Писательница также признала, что Координационный совет вряд ли справится своими силами со сложившейся ситуацией.

"К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. Поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России".

Алексевич добавила, что сейчас "Лукашенко разговаривает только с Путиным".

Я не боюсь. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно. Более того, это очень нужно. У нас на глазах создается нация. Каждый из нас гордится белорусским народом, когда мы видим тысячные движения людей, их лица Светлана Алексиевич Нобелевский лауреат по литературе

В середине августа представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Его инициатором выступила Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти.

Впоследствии Генпрокуратура возбудила дело по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". По этой статье фигурантам дела может грозить до пяти лет колонии.

Генеральный прокурор настаивает на том, что создание Координационного совета противоречит конституции и что его члены добиваются захвата власти.

Днем ранее СК допросил двух других членов КС – Лилию Власову и Павла Латушко, экс-директора Купаловского театра. Они, как и Алексиевич, проходят свидетелями по делу о создании Координационного совета. Латушко сообщил, что допрос проходил корректно, продлился три часа и по итогам он дал подписку о неразглашении.

Я уверен, что Координационный совет не выполняет никаких действий, которые бы нарушали законодательство Республики Беларусь, не ставит целью захват власти. Мы ставим только одну цель — чтобы начался диалог по выходу из политического кризиса, в котором оказалась наша страна. Все наши предложения находятся в рамках законодательства и Конституции Павел Латушко Экс-директор Купаловского театра

На прошлой неделе в СК были вызваны юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак и лидер стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

В четверг на допрос должна прийти еще один член Совета Мария Колесникова, возглавлявшая предвыборный штаб Бабарико.