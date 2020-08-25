От протеза ноги со светодиодной подсветкой до другого, в форме пулемета - 12 женщин-моделей вышли на подиум 25 августа, продемонстрировав широкий выбор. Среди них японская паралимпийка Каеде Маэгава. Она заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Благодаря этому шоу стало легче ждать ещё год до Паралимпийских игр, - говорит она. - Когда я репетировала, мне казалось, что я присутствую на церемонии открытия, и я чуть не плакала. Шоу было для меня такой прекрасной возможностью".

Олимпийские и Паралимпийские игры отложены на год из-за пандемии COVID-19, но показ мод все равно состоялся. Организатор Такао Очи говорит, что шоу стало для него проверкой:

"На Паралимпийских играх в следующем году приоритетным станет обеспечение безопасности. Защитные меры мы применили и во время нашего шоу".

Открытие Паралимпийских игр в Токио запланировано на 24 августа 2021 года, в них примут участие около 4,4 тысяч спортсменов. Олимпиаду планируется открыть 23 июля 2021 года, в ней примут участие 11 тысяч спортсменов.

Организаторы заявили, что оба мероприятия состоятся, но они еще не предоставили деталей о том, как будут обеспечивать безопасность спортсменов, разрешат ли болельщикам присутствовать на соревнованиях и кто оплатит счёт за задержку. По оценкам, она составит от 2 до 6 млрд долларов, большую часть этой суммы ляжет на плечи японских налогоплательщиков.