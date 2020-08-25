Калифорния: бокал вина на пепелище

В американском штате Калифорния из-за последствий ударов молний с 15 августа выгорели 1,2 млн акров леса. Бороться с огнем местным пожарным помогают коллеги из штатов Аризона, Айдахо, Нью-Мексико, Техас, Орегон, Юта и Вашингтон. В тушении очагов возгораний задействованы более 14 тыс. пожарных, свыше 2,4 тыс. машин и 310 бульдозеров. Число жертв стихийного бедствия достигло семи человек. Пострадали сотни домов и хозяйственных построек. Многие жители штата, как и Джерри Юлиано, владелец винодельческого хозяйства, возвращаются на пепелище. Из обгоревших бочек Джерри пробует вино, вкусом которого он не слишком доволен.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Калифорнии. "Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, нанесенного незастрахованному имуществу, и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - указали в Белом доме.