В Евросоюзе обсуждают Беларусь, слушают Тихановскую

Евросоюз не признал официальных результатов президентских выборах в Беларуси. О своей очередной победе на них объявил Александр Лукашенко. В Брюсселе обсуждается возможность введения санкций против высокопоставленных чиновников из Минска.

На экстренное заседание собрался Комитет по иностранным делам Европарламента. По видеосвязи перед депутатами выступила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская:

"Мы больше не оппозиция: теперь мы - большинство, - сказала она. - Идёт мирная революция. Она не является геополитической, то есть направлена ни против России, ни против Евросоюза. Это демократическая революция".

"Хотя ЕС стремится защищать демократические ценности, справедливые выборы и верховенство права, европейские лидеры знают, что их способность обеспечивать выполнение своих требований довольно ограничена, - передаёт корреспондент Euronews. - Они не хотят повторять ошибки, допущенные в отношении Украины".

Оппозиционный кандидат поблагодарила структуры ЕС и политиков демократических стран за поддержку протестующих белорусов. Председатель комитета по иностранным делам предлагает перейти и к жёстким мерам в отношении представителей властей Беларуси:

«Мы, как Европейский парламент, поддерживаем позицию Европейского совета о том, что нам нужно ввести санкции против тех лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов, с одной стороны, и жестокость полиции и пытки невинных людей, с другой стороны", - сказал Дэвид Макаллистер.

«Как по-вашему, не слишком ли медлит ЕС, не нужно ли ему пойти дальше?» спросил Даррен МакКаффри бывшего министра иностранных дел Польши.

«Может быть, наш ответ не так силён, потому что мы должны думать не только о Беларуси, но и о российском отношении к происходящему, а о России пока речи нет, - ответил Витольд Ващиковский. - Но, возможно, в будущем мы ответим на участие России в белорусском деле».

Дискуссии на эту тему продолжатся на встрече министров иностранных дел ЕС на этой неделе в Берлине. По словам нашего корреспондента, похоже что Евросоюз намерен реагировать на события в Беларуси очень осторожно.