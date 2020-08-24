В Мексику возвращается "Луча либре"

В Мексике постепенно возобновляются выступления "лучадоров": народная борьба и культурный феномен, "Луча либре", буквально переводится как вольная борьба, но напоминает рестлинг. Эти выступления, собирающие множество зрителей, в числе первых попали под запрет.

Одна из первых открывшихся арен — временный ринг под открытым небом в районе Сочимилько мексиканской столицы. Этот регион известен своими плавучими островами: на таких огороды разводили ещё при ацтеках. Из-за коронавируса сельскохозяйственные работы на них тоже прекращались.

Борцы — "лучадоры" — надеются, что зрители, пришедшие на поединки, помогут и фермерам.