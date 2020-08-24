Трагедия в Грузии: смертельная авария на высокогорной дороге

Трагедия в Грузии: в ночь на понедельник пассажирский микроавтобус с туристами сошел с дороги и упал со скалы с высоты около 80 метров. В результате аварии погибли 17 человек, трое получили тяжелые ранения. Авария произошла в Душетском муниципалитете на северо-востоке страны.

25 августа в Грузии объявлено днем траура. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении безопасности вождения или эксплуатации транспортного средства.

По предварительным данным, автобус столкнулся с легковой машиной, припаркованной на высокогорной Шатильской дороге, которая считается одной из самых опасных в стране.