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Грузия

Трагедия в Грузии: смертельная авария на высокогорной дороге

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 Ирина Шелудкова
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Спасательная операция на месте аварии.
Спасательная операция на месте аварии.   -   Авторское право  Кадр из репортажа телеканала GEGT
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Трагедия в Грузии: в ночь на понедельник пассажирский микроавтобус с туристами сошел с дороги и упал со скалы с высоты около 80 метров. В результате аварии погибли 17 человек, трое получили тяжелые ранения. Авария произошла в Душетском муниципалитете на северо-востоке страны.

25 августа в Грузии объявлено днем траура. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении безопасности вождения или эксплуатации транспортного средства.

По предварительным данным, автобус столкнулся с легковой машиной, припаркованной на высокогорной Шатильской дороге, которая считается одной из самых опасных в стране.

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