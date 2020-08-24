Триумф "Баварии"

Триумфаторы вернулись в Мюнхен из Лиссабона после победы в финале Лиги чемпионов. Из-за распространения коронавирусной инфекции фанатов попросили не приезжать в аэропорт. Игроков "Баварии" встречал премьер-министр федеральной земли Маркус Зёдер. "Мы все вами вами гордимся. Вы одна из самых сильных команд, которые я когда-либо видел". — сказал Зёдер.

Это уже шестая победа клуба в Лиге чемпионов. На пути к трофею "Бавария" одержала 11 побед из 11 возможных, ранее подобное не удавалось ни одной команде. Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в этом сезоне стал форвард "Баварии" Роберт Левандовский, забивший в 11 играх 15 мячей.

Футболисты праздновали всю ночь напролет.

"Бавария" со счетом 1:0 обыграла французский ПСЖ. Единственный гол на 59-й минуте забил Кингсли Коман. Немецкий клуб по ходу сезона сменил главного тренера — в ноябре вместо хорвата Нико Ковача на этот пост был назначен Ханс-Дитер Флик.