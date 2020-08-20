Самый большой в мире золотой слиток вырос в цене

Самый крупный в мире слиток золота, весящий 250 кг, выставлен в музее бывшего рудника Той в городе Идзу (центральная Япония, префектура Сидзуока). Драгоценный экспонат занесён в книгу рекордов Гиннеса, посетители могут прикоснуться к нему и сфотографироваться с ним.

Слиток изготовлен компанией Mitsubishi Materials, его размеры 455х225х170 мм, а цена колеблется и бьёт свои рекорды. Из-за экономической неопределённости, вызванной пандемией коронавируса, золото в последнее время всё дорожает. Представитель музея сообщил, что рыночная стоимость "жёлтого гиганта" выросла до почти 400 млн японских иен (более 3,7 млн долларов).

А вот число посетителей в музее сильно сократилось из-за эпидемии коронавируса. Сотрудники говорят, что у них принимаются очень строгие антивирусные меры и призывают туристов посещать достопримечательность. В июле они начали продавать защитные маски из ткани золотого цвета в Интернете. Маски были настолько популярны, что очень быстро были распроданы.