Самый большой в мире золотой слиток вырос в цене

Самый крупный в мире слиток золота, весящий 250 кг, выставлен в музее бывшего рудника Той в городе Идзу (центральная Япония, префектура Сидзуока). Драгоценный экспонат занесён в книгу рекордов Гиннеса, посетители могут прикоснуться к нему и сфотографироваться с ним.
Слиток изготовлен компанией Mitsubishi Materials, его размеры 455х225х170 мм, а цена колеблется и бьёт свои рекорды. Из-за экономической неопределённости, вызванной пандемией коронавируса, золото в последнее время всё дорожает. Представитель музея сообщил, что рыночная стоимость "жёлтого гиганта" выросла до почти 400 млн японских иен (более 3,7 млн долларов).
А вот число посетителей в музее сильно сократилось из-за эпидемии коронавируса. Сотрудники говорят, что у них принимаются очень строгие антивирусные меры и призывают туристов посещать достопримечательность. В июле они начали продавать защитные маски из ткани золотого цвета в Интернете. Маски были настолько популярны, что очень быстро были распроданы.
Другие No Comment
Женщины на улицах Минска
Гигантские картины несут благословение
Поминовение усопших на острове Нисиносима
В Амазонии снова запылали дождевые леса
Барселона: "Они навсегда останутся в нашей памяти"
Дубай: немного льда для горячей воды
Защитная маска как произведение искусства
No Comment недели: протесты, разгул стихии и домашние козлики
В Римском зоопарке помогают животным пережить жару
"Бегство дельфинов" в Дана-Пойнт
Брюссельцы облачились в защитные маски
Аквалангисты-волонтёры очищают воды Стокгольма
Бейрут: снятые беспилотником кадры разрушений
Масочный режим в Париже
Эвбея: 8 человек стали жертвами наводнений
Вулкан Синабунг выбросил 5-км столб пепла
Китайское роботакси
Самый массовый танец в мире
Бейрут: жители разбирают завалы и ищут пропавших
Австрийские актеры отправились на двухнедельный перформанс-карантин