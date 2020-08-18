Коронавирус: ФРГ не ослабит ограничения

Ограничения в Германии не будут ослаблены до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не улучшится. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. С середины июля в стране фиксируется рост числа случаев заражения, в минувшую пятницу было зарегистрировано 1449 — это самый высокий показатель с 1 мая.

По данным Института Роберта Коха, примерно треть новых случаев приходится на вернувшихся из-за рубежа жителей германии. Министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что власти вынуждены также обратить внимание на тот факт, что большинство вспышек в основным связаны с семейными торжествами. Так, в одном из городов Баварии 120 человек помещены на карантин, после того как у местного жителя, приехавшего из Италии, был обнаружен коронавирус. Он узнал об этом после большого семейного праздника.

Ангела Меркель планирует в ближайшее время обсудить с главами региональных правительств разработку единого стандарта санитарных требований для образовательных учреждений. Пока ношение масок обязательно только в земле Северный Рейн-Вестфалия.

А мэр Берлина Михаэль Мюллер пообещал ввести повторный строгий карантин в городе , если бары и рестораны не будут соблюдать правила социального дистанцирования.