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мир

Коронавирус: ФРГ не ослабит ограничения

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 Ирина Шелудкова
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Канцлер Германии Ангела Меркель здоровается с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Канцлер Германии Ангела Меркель здоровается с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.   -   Авторское право  Martin Meissner/AP
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Ограничения в Германии не будут ослаблены до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса не улучшится. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. С середины июля в стране фиксируется рост числа случаев заражения, в минувшую пятницу было зарегистрировано 1449 — это самый высокий показатель с 1 мая.

По данным Института Роберта Коха, примерно треть новых случаев приходится на вернувшихся из-за рубежа жителей германии. Министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что власти вынуждены также обратить внимание на тот факт, что большинство вспышек в основным связаны с семейными торжествами. Так, в одном из городов Баварии 120 человек помещены на карантин, после того как у местного жителя, приехавшего из Италии, был обнаружен коронавирус. Он узнал об этом после большого семейного праздника.

Ангела Меркель планирует в ближайшее время обсудить с главами региональных правительств разработку единого стандарта санитарных требований для образовательных учреждений. Пока ношение масок обязательно только в земле Северный Рейн-Вестфалия.

А мэр Берлина Михаэль Мюллер пообещал ввести повторный строгий карантин в городе , если бары и рестораны не будут соблюдать правила социального дистанцирования.

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