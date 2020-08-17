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Поминовение усопших на острове Нисиносима

Жители японского острова Нисиносима отметили праздник поминовения усопших Обон. Вся жизнь островитян свзана с морем, поэтому и духов предков они помянули, выйдя в открытое море на корабле, специально украшенном по случаю праздника.

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