Поминовение усопших на острове Нисиносима

Жители японского острова Нисиносима отметили праздник поминовения усопших Обон. Вся жизнь островитян свзана с морем, поэтому и духов предков они помянули, выйдя в открытое море на корабле, специально украшенном по случаю праздника.
Жители японского острова Нисиносима отметили праздник поминовения усопших Обон. Вся жизнь островитян свзана с морем, поэтому и духов предков они помянули, выйдя в открытое море на корабле, специально украшенном по случаю праздника.
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