COVID-19 во Франции: без маски на Елисейские поля нельзя

Без маски теперь не прогуляться в Париже ни по Латинскому кварталу, ни по Елисейским полям. Ее ношение становится обязательным на оживленных улицах и в районах с высокой концентрацией людей в целом ряде французских городов на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Доля положительных тестов на коронавирус в стране выросла до 2,4%. Всего за последнюю неделю анализы сдали свыше 600 тысяч человек.

"Я не согласна с тем, что мы должны носить маски даже просто прогуливаясь по улицам в одиночку. В транспорте, магазинах - это другое дело, но не всегда и везде", - говорит Анжела Нарделла, туристка из Кольмара.

"Столько людей умерло, надо сделать ношение маски обязательным во всех общественных местах. Конечно, последние несколько дней ходить в ней было тяжело из-за жары. Но надо думать не только о себе. Мы защищаем других, тех, у кого слабое здоровье", - считает Анук Эспьяс, жительница Парижа.

Французский минздрав отмечает в первую очередь рост числа заболевших среди молодёжи. Пожилые люди о защите забывают реже. Всего на территории страны зафиксированы 342 очага заражения коронавирусом. Париж и Марсель объявлены зонами повышенного риска.