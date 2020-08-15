Минск прощается с погибшим демонстрантом

В Минске тысячи людей почтили память погибшего при разгоне протестных акций несогласных с официальными результатами президентских выборов. В их руках цветы и национальные флаги.

Одни собрались у импровизированного мемориала у станции метро "Пушкинская", где погиб мужчина. Другие - у ритуального зала на улице Ольшевского, где проходит церемония прощания. В больницах остаются десятки пострадавших при столкновениях с силовиками демонстрантов. Ранения различной степени тяжести получили и более сотни правоохранителей.

В белорусском МВД утверждают, что 10 августа 34-летний Александр Тарайковский попытался бросить в сотрудников ОМОНа взрывное устройтво, но сам подорвался. Его близкие этому не верят. По их версии, он был застрелен.

В ходе телефонного разговора президенты Беларуси и России выразили уверенность в том, что "все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы". Главное, чтобы этим не воспользовались "деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Тем временем, у здания посольства Беларуси в Москве проходит акция солидарности. По примеру белорусок, около 200 человек - в основном, женщины - выстроились в живую цепь, которая растянулась примерно на 500 метров. Полиция задержала одного молодого человека.