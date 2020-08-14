No Comment недели: протесты, разгул стихии и домашние козлики

Самые захватывающие события недели в нашей рубрике No Comment:

Ночью 10 августа Минск, как и другие белорусские города, стал ареной столкновений манифестантов с силами правопорядка. Люди вышли на улицы в знак протеста против объявленных ЦИК предварительных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В понедельник вечером разрозненные группы сторонников оппозиции начали собираться в центре Минска, скандируя "Свобода!"и "Да здравствует Беларусь!" Внушительный полицейский контингент блокировал центральные площади и проспекты и задержал десятки человек. Позже около 1000 манифестантов собрались возле торгового центра столицы, но полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули. Десятки человек получили ранения, один участник протестов погиб после того, как взрывное устройство разорвалась у него в руках, написала пресс-секретарь белорусского МВД.

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Тысячи жительниц Минска в четверг вышли на улицы белорусской столицы с цветами в руках, чтобы выразить солидарность с участниками протестов против результатов президентских выборов 9 августа. Движение в городе не перекрывалось, большинство автомобилистов приветствовали живую цепь гудками. В первой половине дня, передают с места событий журналисты, силовиков в Минске не наблюдалось, но ближе к вечеру автобусы с ОМОНом и спецтехника для разгона демонстрантов были стянуты к зданию администрации президента. На следующий день соперница президента Лукашенко на прошедших 9 августа выборах Светлана Тихановская призвала власти страны остановить насилие и пойти на диалог с гражданами. В обращении, опубликованном на YouTube, она призвала мэров городов стать организаторами мирных акций в эти выходные. "На улицах наших городов появляется много мирных акций - цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия", - сказала она.

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Омар, как и десятки жителей Бейрута, после 4 августа не может находиться один в комнате: два взрыва в порту ливанской столицы унесли жизни 171 человека, ранения получили более 6 000. Почти каждое поколение в Ливане пережило тот или иной конфликт, сформировавший коллективную психику, будь то гражданская война 1975-1990 годов или военные действия с Израилем в 2006 году. Для многих травмы, оставленные давними событиями, всё ещё живы, и трагедия на прошлой неделе добавила к ним еще один шрам. Омар убеждён. что не сможет жить в Бейруте, он с нетерпением ждёт возможности покинуть свой квартал.

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Греческий остров Эвбея больше других пострадал от циклона "Талиа", который обрушился на эту средиземноморскую страну в воскресенье. Многие районы острова оказались затопленными, в результате разгула стихии погибли 7 человек, еще один считается пропавшим без вести, передают местные СМИ. Наводнение превратило улицы в реки, десятки автомобилей затопило, людям пришлось подняться на крышу, чтобы спастись. В пожарную службу острова поступили сотни звонков от перепуганных жителей, которые оказались в ловушке. По данным метеорологической службы Греции, в течение нескольких часов в ночь с субботы на воскресенье в некоторых районах Эвбеи выпало 80 % годовых осадков.

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Алисия Келли - жительница города Бойсе в американском штате Айдахо любит заниматься сапсёрфингом со своим домашним козликом по имени "Мистер Хаос". По её словам, катание на весельной доске наряду с пешим туризмом и ездой в автомобиле является её излюбленным хобби. Мистер Хаос - пятилетний нигерийский карликовый козел сопровождает её повсюду.