UFC: Хабиб готовится к бою

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов готовится к защите своего титула чемпиона в лёгком весе: 24 октября он встретится с американцем Джастином Гэтжи на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Это будет первый бой Хабиба после смерти от коронавируса его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. На вопрос, не помешает ли ему горе сконцентрироваться на поединке, спортсмен сказал:

"У нас очень близкие отношения были. Конечно, я переживаю, если я буду сейчас здесь с каменным лицом говорить, что мне ничего не мешает сосредоточиться к бою, то это, конечно, будет неправдой. Это, конечно, мне мешает, Я думаю о нём. Не знаю, может быть, эти чувства меня выведут на другой уровень, и я стану ещё сильнее. Любые испытания могут вас или сломать - или сделать сильнее. А это мы посмотрим, со временем увидим".

Джастин Гэтжи носит сейчас временный титул чемпиона UFC в лёгком весе, завоёванный в бою против Тони Фергюсона. С ним первоначально должне был драться Хабиб, но из-за пандемии не смог покинуть страну. Свой последний российский боец провёл 7 сентября 2019 года, защитив чемпионский титул в бою с американцем Дастином Пуарье.