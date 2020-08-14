Женщины Беларуси выступают против насилия

На улицы белорусских городов снова выходят женщины. Сотни жительниц Минска выстраиваются в живые цепи в знак солидарности с пострадавшими от насилия со стороны силовиков демонстрантами.

"Президент заявляет, что наша конституция "не под женщину", что женщины только и могут, что обслуживать правительство, мужчин. Он говорит, что мы слабы, нам не хватает знаний и способностей чтобы управлять. Думаю, такое символичное объединение трех женщин наглядно продемонстрировало нашу силу, заставило их услышать наш голос. Мы ничем не уступаем мужчинам, а в некоторых случаях можем быть сильнее", - говорит одна из митингующих.

В преддверии выборов международная правозащитная организация Amnesty International призывала власти прекратить агрессивную кампанию с использованием "мизогинистских методов" против оппоизиционных активисток. Сообщается, что многим женщинам грозили изнасилованием, обещали лишить их родительских прав, если те не выйдут из предвыборной гонки.

Сам Александр Лукашенко сегодня заявляет, что "Объединенным штабом" руководят извне, в частности, из Чехии, и называет входящих в него кандидата в президенты Светлану Тихановскую, представительницу команды Валерия Цепкало Веронику Цепкало и руководительницу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову "овечками". Последняя - единственная из них, кто до сих пор остается в стране.

"Мы будем и дальше настаивать на проведении честных и свободных выборов, настаивать на том, чтобы из тюрем освободили всех политических заключенных, среди которых находятся наши друзья и близкие. Мы будем создавать платформу взаимопомощи для людей, которые пострадали во время протестов", - заявляет Колесникова.

Для разгона манифестантов, несогласных с официальными результатами президентских выборов и очередной победой на них Александр Лукашенко, силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Задержаны тысячи людей. Выстроившиеся в колонны девушки с цветами выступают против жестокости правоохранителей и требуют вернуть их родных.

В то же время, в ходе протестов пострадали и более сотни сотрудников правоохранительных органов. МВД сообщает об умышленных наездах на милиционеров.

"Меня встречают люди на улицах, они аплодируют, меня обнимают. И я обнимаю их в ответ. И я знаю, что мы вместе способны изменить Беларусь к лучшему", - говорит Колесникова.

Минздрав также призывает остановить насилие, а протестующих и правоохранителей просит не провоцировать друг друга. В МВД подтверждают гибель одного демонстранта. Активисты говорят о как минимум двух жертвах. Более 250 человек госпитализированы.