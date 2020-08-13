Премьера мюзикла "Диана" состоится на Netflix

Продюсеры мюзикла "Диана" решили не дожидаться открытия театров на Бродвее. Отложенная из-за пандемии премьера постановки с состоится в интернете.

Для этого спектакль будет сыгран в пустом зале, отснят и в начале следующего года показан на платформе Netflix.

Роль Дианы Спенсер исполнит актриса Джина де Ваал. Принца Чарльза сыграет Роу Хартрампф.

Впервые в истории бродвейский мюзикл зрители увидят сначала онлайн и только потом - на театральной сцене.

Он расскажет историю замужества и развода Дианы с принцем Чарльзом, о жизни принцессы в британской королевской семье, попытках избавиться от её оков, любви и, наконец, трагической гибели.