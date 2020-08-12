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Великобритания

Крушение поезда в Шотландии

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 Павел Барсуков
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Дым над местом крушения
Дым над местом крушения   -   Авторское право  Ross Johnston/AP
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Три человека стали жертвами железнодорожной катастрофы на востоке Шотландии. Сошёл с рельсов экспресс, следовавший из Абердина в Глазго. Несколько вагонов скатились с насыпи. В поезде находились 12 человек, из них шесть пассажиров. Машинист, по предварительным данным, погиб. На месте крушения возник пожар, который удалось быстро потушить.

По одной из версий, причиной трагедии мог стать оползень или размыв полотна: предыдущие несколько дней в этом районе были грозы с проливными дождями и сильным ветром. Стало известно, что экспресс следовал по запасному маршруту, поскольку основная ветка оказалась залита водой.

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