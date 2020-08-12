Брюссельцы облачились в защитные маски

Ношение масок стало обязательным в бстолице Бельгии. Этой мерой власти надеются остановить распространение коронавируса. В стране зафиксирован резкий рост числа заражений.
Ежедневно выявляются в среднем по 50 новых случаев заболевания на 100 тысяч жителей.
Масочный режим начинает действовать со среды. Он распространяется на людей в возрасте от 12 лет. Каждый брюсселец, гость города или столичного региона обязан носить маску в парках, на оживлённых улицах и в прочих местах скопления людей.
Число заболевших COVID-19 бельгийцев превысило 75 тысяч. Зафиксировано 10 тысяч смертей от коронавируса.
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