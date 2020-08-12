Брюссельцы облачились в защитные маски

Ношение масок стало обязательным в бстолице Бельгии. Этой мерой власти надеются остановить распространение коронавируса. В стране зафиксирован резкий рост числа заражений.

Ежедневно выявляются в среднем по 50 новых случаев заболевания на 100 тысяч жителей.

Масочный режим начинает действовать со среды. Он распространяется на людей в возрасте от 12 лет. Каждый брюсселец, гость города или столичного региона обязан носить маску в парках, на оживлённых улицах и в прочих местах скопления людей.

Число заболевших COVID-19 бельгийцев превысило 75 тысяч. Зафиксировано 10 тысяч смертей от коронавируса.