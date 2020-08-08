Бейрут: помощь и протесты

Пока Бейрут оплакивает своих погибших и оценивает масштабы восстановления после мощного взрыва 4 августа, сотни жителей выходят на уличные протесты. Они возмущены бездействием правительства и призывают иностранные государства свергнуть ливанских лидеров. Протестующие собираются в центре города. У некоторых из них были замечены макеты деревянных эшафотов и плакаты с лозунгами "Отставка или виселица".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Бейрут на конференцию по сбору средств для пострадавшей от взрыва столицы Ливана.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета

"Сегодня я в первую очередь думаю о наших ливанских друзьях в Бейруте и других местах. Реформы необходимы для укрепления, чтобы изменить финансовую систему, принять решительные меры против коррупции. Все это часть обязательств, которые важны для диалога с Европейским Союзом и всем международным сообществом".

Сутками местные жители и волонтеры продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести людей. Многие страны направили помощь в Ливан. Среди них и Россия, выславшая в Бейрут пять самолетов с гуманитарным грузом, а также около 160 медиков и спасателей.

В субботу в Бейруте состоялись похороны генерального секретаря политической христианской партии "Катаиб" Низара Наджаряна. Политик погиб в результате взрыва. Во время церемонии похорон, глава партии Сами Жмайель объявил об отставке трех депутатов из парламента и призвал людей самих решить, кто теперь будет представлять их интересы.