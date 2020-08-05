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Спорт

Новое подкрепление для команды Гвардиолы: Ферран Торрес стал "горожанином"

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 Марика Димитриади
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Ферран Торрес
Ферран Торрес   -   Авторское право  SNTV
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Новое подкрепление для команды Гвардиолы. Полузащитник Ферран Торрес перешел из "Валенсии" в "Манчестер Сити".

20-летний испанец подписал с "горожанами" пятилетний контракт. Переход обошелся "Манчестер Сити" в 23 миллиона евро.

Rafiq Maqbool/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Ферран Торрес - двукратный чемпион Европы в категории до 17 и 19 летRafiq Maqbool/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

“Все футболисты хотят играть за атакующие клубы. "Манчестер Сити" — одна из самых атакующих команд в мире”, — заявил Торрес. Игрок также рассказал, что он, как и его новый тренер Гвардиола, любит открытый, агрессивный стиль футбола.

Ферран Торрес — двукратный чемпион Европы в категории до 17 и 19 лет. Он воспитанник "Валенсии". За основной состав он играл с 2017 года. В последнем сезоне Торрес вышел на поле в 34 матчах и забил четыре гола.

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