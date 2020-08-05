Смертоносный взрыв в Бейруте

По уточненным данным - это информация ливанского Красного креста, которую передает AFP - свыше 100 человек погибли в результате техногенной катастрофы в порту столицы Ливана, почти 4 тысячи были ранены. Как сообщается, взорвались хранившиеся на складе несколько тысяч тонн аммиачной селитры.

Мощность детонации была такова, как если бы произошло землетрясение магнитудой 3,5, это сообщает The Associated Press со ссылкой на немецких экспертов.

Власти уже сообщили, что этот химикат долгое время хранился в порту без соблюдения мер безопасности.

Больницы Бейрута переполнены, медики не справляются с наплывом раненых. Президент Ливана Мишель Аун объявил в стране трехдневный траур.

Этот горожанин говорит, что "знавал, что такое взрывы автомобилей, как это выглядит. Тогда дым черный. А тут поднялось облако бело-розового цвета, огромных размеров. Похоже на то, как клубится вулкан при извержении. Мы такого ни тут, ни вообще в Ливане, не видели никогда. Это страшное событие впервые произошло в стране".

Для ликвидации последствий катастрофы правительство намерено выделить почти 70 млн долларов.

Ливанский премьер обратился к нации и заявил, что власти "не будут скрывать имена тех, кто ответственен за происходящее.Те, чьи действия привели к подобному бедствию, заплатят за катастрофу".

Это обещание глава кабмина, как он пояснил, дал "в память о погибших и с мыслью о пострадавших".

Он также сообщил, что "селитра была была конфискована и хранилась в порту шесть лет".

Одной из первых стран, предложивших гуманитарную и медицинскую помощь Ливану, стал Израиль.

По дипломатическим каналам Тель Авив сообщил, что готов также принять пострадавших на лечение.

Взрыв аммиачной селитры был причиной техногенной катастрофы во Франции в 2001-м году на заводе в Тулузе.

Детонация этого химиката привела к аварии на химкомбинате в США 7 лет назад.