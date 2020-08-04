В порту Бейрута взорвалась селитра

Более 60 человек погибли, свыше 3000 получили ранения разной степени тяжести в результате мощнейшего взрыва, который прогремел в порту столицы Ливана Бейруте во второй половине вторника. Взрыв уничтожил большую часть бейрутского порта и повредил здания в значительной части города. По предварительным данным, в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней и хранившейся в порту.

Большое количество людей были ранены осколками стекла. Повреждения получили здания, находящиеся в нескольких километрах от места взрыва. По оценке сейсмологов, по своей мощности взрыв был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5 по шкале Рихтера.

В бейрутском порту продолжают работать пожарные. После того как очаги огня будут потушены спасатели приступят к разбору завалов.