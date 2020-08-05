Армения ужесточила правила трансляции российских и других иностранных телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал нашумевший закон «Об аудиовизуальных медиа», который ограничивает вещание иностранных телеканалов. Таким образом к осени должна быть осуществлена реформа, которую ряд журналистских организаций критикует за создание дополнительных препятствий для работы СМИ в республике, а Москва расценивает как угрозу для российских телеканалов.

Закон предусматривает ряд требований для присутствия в составе общественного мультиплекса. Так для вещания иностранных телеканалов будет необходим межгосударственный договор, а трансляции на иностранных языках должны будут сопровождаться дубляжом или субтитрами на армянском.

🇦🇲🇷🇺 🇦🇲 Մի շարք ԶԼՄ-ների խնդրանքով դեսպանատան մամուլի ծառայության մեկնաբանությունը՝ կապված Հայաստանի տեղեկատվական... Publiée par Посольство России в Армении sur Vendredi 26 juin 2020

Комментируя этот законопроект, посольство России в Армении подчеркивало, что он скажется на судьбе российских телеканалов, которым теперь «предстоит договариваться о новых правилах игры» при заключении межгосударственного соглашения о вещании.

В администрации президента Армении говорят, что реформа соответствует Конституции, а кроме того, предусматривает переходный период до истечения сроков действующих лицензий. Если за это время будут подписаны соглашения о продолжении вещания, то иностранные СМИ будут транслироваться через общественный мультиплекс. Среди русскоязычных телеканалов сейчас это право имеют «РТР-Планета», «Россия.Культура» и «Мир».