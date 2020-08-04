Белорусы начали голосовать на президентских выборах

В Республике Беларусь стартовало пятидневное досрочное голосование на выборах президента. Оно проводится только на избирательных участках. Основной день голосования, когда состоится и выездное голосование, назначен на воскресенье 9 августа. В этот же день будут подведены итоги выборов, которые проходят в этом году на фоне беспрецедентной мобилизации оппозиции и испортившихся отношений официального Минска с Москвой. Поводом для этого стало задержание 33 граждан России, которых белорусские власти обвиняют в намерении организовать массовые беспорядки. В Москве это задержание назвали "спектаклем" и потребовали освобождения арестованных.

В своём ежегодном послании к парламенту баллотирующийся на новый срок президент республики Александр Лукашенко назвал Россию "ближайшим союзником", посетовав на то, что она "поменяла братские отношения на партнерские".

Кроме Александра Лукашенко на высший государственный пост претендуют еще четыре кандидата: Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая. Двум претендентам, Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, было отказано в регистрации. Причем первый из них находится под стражей, а второй, опасаясь ареста, покинул страну и приехал в Москву.

Оппозиция, ссылаясь на опыт наблюдения за прошлыми выборами, заявляет, что в ходе досрочных выборов могут быть допущены нарушения, а результаты голосования сфальсифицированы.