Две австралийки пострадали после встречи с горбатым китом

В Австралии две женщины пострадали после встречи с горбатым китом. Они занимались снорклингом у популярного рифа Нингалу у северо-западного побережья. 15-метровая самка млекопитающего была с детенышем и в ходе поворота задела плавником одну австралийку и хвостом - другую. В результате у первой порвано сухожилие, вторая госпитализирована: у нее сломаны ребра и внутреннее кровотечение. Власти штата Западная Австралия выдают местным туроператорам лицензии на проведение подобных подводных экскурсий, знакомства с жителями подводного мира. Но сохранение безопасной дистанции в 15 метров - одно из его главных условий.