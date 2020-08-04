Африка: число заразившихся скоро достигнет миллиона

Количество заразившихся коронавирусом на африканском континенте приближается к 958 тысячам, увеличившись за сутки на 14 098 человек, сообщили в понедельник в региональном представительстве ВОЗ. Жертвами Covid-19 стали 20 304 человека.

Больше всего инфицированных и умерших в ЮАР: 511 485 и 8 366 соответственно. В Египте зафиксировано 4 865 летальных исходов при 94 483 заразившихся. На третьем месте по смертности от Covid-19 Алжир.

В странах, расположенных южнее Сахары, за ЮАР следуют Нигерия (43 841 и 888 человек) и Гана (37 014 и 182 человек). За последние сутки на "чёрном" континенте от последствий коронавируса умерли 623 человека.

При этом ВОЗ уточняет, что её статистика не отражает реальную картину, поскольку в некоторых странах тестируют лишь самые тяжёлые случаи, тогда как в других средства тестирования недостаточны для охвата населения.