Коронавирус: новая реальность

В марте некогда шумные и многолюдные улицы европейских городов опустели - людям пришлось изобретать новые способы жизни в условиях пандемии.

Поездки по магазинам превратились в безумные схватки за предметы первой необходимости - туалетная бумага, мука и макароны разметались с прилавков мгновенно. К счастью, те времена уже позади, но на то, чтобы мы научились соблюдать социальную дистанцию, ушло много времени.

Нам пришлось переосмыслить личное пространство, и дистанцирование больше не кажется странным, за исключением случаев, когда мы хотим обнять тех, кого любим.

Когда излюбленные общественные места были закрыты, нам пришлось искать для встреч новые и надеть маски. Пандемия ввела в наш лексикон совершенно новые слова и выражения, такие как "выравнивание кривой", "число R" или "отслеживание". Мы ежедневно используем их в переписках и видеочатах.

Дети познакомились с преимуществами дистанционного обучения. Родители, работая дома, пытались следить за учебой детей. При этом многие находили еще и время для развлечений - например, участия в викторинах в онлайн-пабах.

И, наконец, многим карантин дал возможность заняться тем, что, как правило, откладывали на завтра - спортивные тренировки стали невероятно популярными.

Так что для тех, кому удалось преодолеть страдания, нынешний кризис стал просто началом нового пути.